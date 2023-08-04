Прямой эфир

Новости экономики за 04.08.2023

04 августа 2023 16:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Очередной шаг на пути развития единого промышленного комплекса Беларуси и России – почему поставлять автокомпоненты в соседнее государство станет еще прибыльнее? И как Центр поддержки экспорта Калининградской области поможет в привлечении компаний региона к закупкам белорусской продукции.

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДРАЙВЕРАМИ РОСТА БЕЛОРУССКО-КАЛИНИНГРАДСКОЙ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ МОГУТ СТАТЬ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Новости экономики за 04.08.2023-1

Центр поддержки экспорта Калининградской области готов объединить усилия с белорусской биржевой площадкой по вовлечению в биржевую торговлю субъектов малого и среднего предпринимательства региона. Несмотря на то, что главная задача Центра поддержки экспорта все же продвигать калининградские товары на зарубежных рынках, белорусский биржевой механизм может быть применен калининградскими компаниями и ИП для закупки кормовых добавок, пиломатериалов и газосиликатных блоков белорусского производства. Таким образом, структура биржевого товарооборота будет максимально сбалансирована.

НОВЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ГОСПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА ОБЪЯВЛЕН В БЕЛАРУСИ

Новости экономики за 04.08.2023-4

Субъекты малого и среднего бизнеса с численностью работников до 250 человек могут получить финансовую поддержку от государства. Для этого необходимо принять участие в конкурсе, который объявил Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. Победители смогут получить заем, а также имущество на условиях финансовой аренды. Участвовать в конкурсе могут те субъекты хозяйствования, которые планируют реализовать инвестиционные проекты, занимаются производством продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение, импортозамещением, увеличением экспорта и внедрением новых технологий.

Читайте также:

Минпромторг России: белорусские компоненты в программах локализации производства приравняют к российским

Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти

Цены почти на все скупаемые у физлиц драгметаллы увеличены

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси до конца 2023-го выпустят «умные» холодильники и стиральные машины
03 августа 2023 17:08

В Беларуси до конца 2023-го выпустят «умные» холодильники и стиральные машины

Засуха в Европе привела к падению производства оливкового масла в мире
03 августа 2023 17:06

Засуха в Европе привела к падению производства оливкового масла в мире

Банк развития увеличил финансирование бизнеса в Беларуси
03 августа 2023 17:05

Банк развития увеличил финансирование бизнеса в Беларуси