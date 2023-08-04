Новости экономики за 04.08.2023

Очередной шаг на пути развития единого промышленного комплекса Беларуси и России – почему поставлять автокомпоненты в соседнее государство станет еще прибыльнее? И как Центр поддержки экспорта Калининградской области поможет в привлечении компаний региона к закупкам белорусской продукции.

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДРАЙВЕРАМИ РОСТА БЕЛОРУССКО-КАЛИНИНГРАДСКОЙ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ МОГУТ СТАТЬ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ