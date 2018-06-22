Цены на какие овощи и фрукты уже упали до минимума?

Новости Беларуси. За неделю цены на некоторые овощи и фрукты упали до минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, огурцы можно найти по 50-60 копеек за килограмм, к такой же цене стремится картошка. На многих прилавках появились арбузы, дыни, крыжовник и смородина.

Серьезно дешевеет черника – килограмм продают по 6-6,5 рублей. Малину стали продавать не стаканчиками, а коробками по килограмму. Клубника почти исчезла, сезон подошел к концу. Зато черешня стала доступнее, появилось разнообразие сортов.