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Цены на какие овощи и фрукты уже упали до минимума?

22 июня 2018 16:19
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Новости Беларуси. За неделю цены на некоторые овощи и фрукты упали до минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, огурцы можно найти по 50-60 копеек за килограмм, к такой же цене стремится картошка. На многих прилавках появились арбузы, дыни, крыжовник и смородина.

Серьезно дешевеет черника – килограмм продают по 6-6,5 рублей. Малину стали продавать не стаканчиками, а коробками по килограмму. Клубника почти исчезла, сезон подошел к концу. Зато черешня стала доступнее, появилось разнообразие сортов.

Больше актуальных новостей экономики здесь.

# Торговля в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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