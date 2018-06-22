Новый бренд «МАЗ-Азия» начнёт работать во Вьетнаме

Новости Беларуси. Предприятие по сборке автомобилей МАЗ начнет работать во Вьетнаме уже в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместное производство открывает перспективы беспошлинной поставки во Вьетнам автомобилей, автобусов и машинокомплектов. Партнёры уже заключили несколько контрактов на сумму почти в 20 миллионов долларов. Отгрузка техники уже началась.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз»:

Не использовать такую возможность МАЗ не мог, поэтому мы создали совместное предприятие пока по сборке автомобилей. Уже в рамках данного соглашения мы начали беспошлинные поставки во Вьетнам. Совместному предприятию удалось заключить договоров уже с потребителями на нашу технику более 1100 единиц. Это даже больше, чем мы пока намерены произвести.