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Новый бренд «МАЗ-Азия» начнёт работать во Вьетнаме

22 июня 2018 14:59
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Новости Беларуси. Предприятие по сборке автомобилей МАЗ начнет работать во Вьетнаме уже в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый бренд «МАЗ-Азия» начнёт работать во Вьетнаме-1

Совместное производство открывает перспективы беспошлинной поставки во Вьетнам автомобилей, автобусов и машинокомплектов. Партнёры уже заключили несколько контрактов на сумму почти в 20 миллионов долларов. Отгрузка техники уже началась.

Новый бренд «МАЗ-Азия» начнёт работать во Вьетнаме-4

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз»:
Не использовать такую возможность МАЗ не мог, поэтому мы создали совместное предприятие пока по сборке автомобилей.  Уже в рамках данного соглашения мы начали беспошлинные поставки во Вьетнам. Совместному предприятию удалось заключить договоров уже с потребителями на нашу технику более 1100 единиц. Это даже больше, чем мы пока намерены произвести.

Новый бренд «МАЗ-Азия» начнёт работать во Вьетнаме-7

Новый бренд «МАЗ-Азия» будет завоёвывать рынок не только Вьетнама, но и граничащих с ним Камбоджы, Лаоса и других стран этого региона. Обсуждается и проект по созданию совместного предприятия по выпуску пассажирской техники.

# Беларусь-Вьетнам # Экономика # Дмитрий Катеринич # Фотофакт

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