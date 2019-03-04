Центр биотехнологий позволит отказаться от антибиотиков в сельском хозяйстве

Новости Беларуси. Белорусские ученые нашли альтернативу применения антибиотиков в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этой задачей будут справляться биотехнологии. То есть лекарства, полученные из природных источников. Сегодня это не только уникальные разработки отечественных ученых, но и высоко-технологичное производство.

В Беларуси начал работу центр биотехнологий. Пока здесь будут выпускать 20 тонн сухих пробиотиков, которые обеспечат аграрный сектор сбалансированными кормами. Сегодня на био-тренд ставку делает весь мир.

Михаил Мясникович, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Национальная академия наук делает все по полному технологическому циклу: собственные фундаментальные исследование, собственные прикладные исследования, собственные разработки, лабораторное производство и промышленное производство. И включая реализацию. Таким образом мы имеем такие крупные кластеры, которые позволяют работать и на внутреннем рынке, и на экспорт.