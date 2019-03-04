ЕБРР: Проект «Зелёные города» сможет существенно снизить затраты на энергообеспечение

Новости Беларуси. Представители ЕБРР не раз подчёркивали, что им важен не только чистый объём вложений, но также количество и охват проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом же примеров успешной работы немало. Александр Лукашенко – главе ЕБРР: «Вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей» К примеру, это модернизация очистных сооружений в Бресте, Витебске и Гродно, совместно с ЕБРР начаты несколько знаковых инвестиционных проектов в сфере деревообработки, производства напитков и подвижного состава, ведётся реконструкция автомобильных дорог.

Банк поддерживает и развитие в Беларуси возобновляемой энергетики. В 2018 году он профинансировал строительство и ввод в эксплуатацию четырех биогазовых ТЭЦ в Гродненской и Брестской областях. Для белорусской столицы банк запустил план «Зеленый город». Также в прошлом году подписано Кредитное соглашение для реализации инвестиционного проекта в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Сума Чакрабарти, глава Европейского банка реконструкции и развития:

Мы обсуждали, конечно, инфраструктурные проекты. К примеру, реконструкцию мостов. Кроме того, мы планируем уделять внимание реконструкции систем водоснабжения и водоотвода, а также восстановлению, утеплению жилого фонда. Нас очень радует тот факт, что Минск присоединился к инициативе «Зелёные города». Мы планируем начать с реализации пилотного проекта в столице. И в итоге, я думаю, мы сможем существенно снизить затраты на энергообеспечение жилого фона. Если данный пилотный проект будет успешен, мы сможем реализовать подобные проекты и в других городах Беларуси.