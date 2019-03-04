Прямой эфир

ЕБРР: Проект «Зелёные города» сможет существенно снизить затраты на энергообеспечение

04 марта 2019 11:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Представители ЕБРР не раз подчёркивали, что им важен не только чистый объём вложений, но также количество и охват проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕБРР: Проект «Зелёные города» сможет существенно снизить затраты на энергообеспечение-1

В целом же примеров успешной работы немало.

Александр Лукашенко – главе ЕБРР: «Вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей»

К примеру, это модернизация очистных сооружений в Бресте, Витебске и Гродно, совместно с ЕБРР начаты несколько знаковых инвестиционных проектов в сфере деревообработки, производства напитков и подвижного состава, ведётся реконструкция автомобильных дорог.

ЕБРР: Проект «Зелёные города» сможет существенно снизить затраты на энергообеспечение-4

Банк поддерживает и развитие в Беларуси возобновляемой энергетики. В 2018 году он профинансировал строительство и ввод в эксплуатацию четырех биогазовых ТЭЦ в Гродненской и Брестской областях. Для белорусской столицы банк запустил план «Зеленый город». Также в прошлом году подписано Кредитное соглашение для реализации инвестиционного проекта в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

ЕБРР: Проект «Зелёные города» сможет существенно снизить затраты на энергообеспечение-7

Сума Чакрабарти, глава Европейского банка реконструкции и развития:
Мы обсуждали, конечно, инфраструктурные проекты. К примеру, реконструкцию мостов. Кроме того, мы планируем уделять внимание реконструкции систем водоснабжения и водоотвода, а также восстановлению, утеплению жилого фонда. Нас очень радует тот факт, что Минск присоединился к инициативе «Зелёные города». Мы планируем начать с реализации пилотного проекта в столице. И в итоге, я думаю, мы сможем существенно снизить затраты на энергообеспечение жилого фона. Если данный пилотный проект будет успешен, мы сможем реализовать подобные проекты и в других городах Беларуси.

ЕБРР: Проект «Зелёные города» сможет существенно снизить затраты на энергообеспечение-10

Европейский банка реконструкции и развития работает с Беларусью с 1992 года и за это время инвестировал почти 2,5 млрд евро в 115 проектов. Охватывают они различные отрасли экономики. С 1994 у нас открыто Постоянное представительство ЕБРР. А вот приоритетом Банка было и остаётся развитие частного сектора. ЕБРР продолжает оказывать поддержку малому и среднему предпринимательству.

# Банк развития # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко – главе ЕБРР: «Вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей»
04 марта 2019 10:52

Александр Лукашенко – главе ЕБРР: «Вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей»

ПВТ показал рекордный рост экспорта
04 марта 2019 06:30

ПВТ показал рекордный рост экспорта

Шоколад «Президент Эксклюзив» получил золотую медаль на кондитерской выставке в Москве
03 марта 2019 14:07

Шоколад «Президент Эксклюзив» получил золотую медаль на кондитерской выставке в Москве