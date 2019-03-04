ПВТ показал рекордный рост экспорта

Новости Беларуси. Рекордный рост экспорта показал Парк высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сравнению с 2017, в 2018 году экспорт IT-услуг вырос на 38 % и составил 1 миллиард 400 миллионов долларов.

По прогнозам мировых аудиторов к таким высоким показателям ПВТ должен был приблизиться лишь к 2020 году. Основными потребителями продуктов ПВТ являются страны ЕС, а также США.

Напомним, драйвером для такого взрывного роста стал декрет Президента «О развитии цифровой экономики». Благодаря ему ПВТ за минувший год прирос на 267 резидентов, а это больше чем за всю 12-летнюю историю Парка.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

Рост парка по экспорту превзошёл все наши ожидания. Те прогнозы, которые давали нам ведущие агентства, мы тоже резко превысили. Это, конечно, прямое следствие и очевидный успех декрета, который был принят главой нашего государства.

Это успех не только Парка высоких технологий, но и успех всей нашей страны. Беларусь сегодня реально превращается в один из очень мощных IT-кластеров всего восточноевропейского региона. Боюсь сглазить, но сейчас мы ясно видим, что все основания есть для продолжения мощного, хорошего и стремительного роста.