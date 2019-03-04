Александр Лукашенко – главе ЕБРР: «Вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей»
Новости Беларуси. Беларусь всегда будет надёжным партнёром для Европейского банка реконструкции и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Динамику сотрудничества обсуждали 4 марта на встрече Александр Лукашенко и глава этой финансовой структуры. Сума Чакрабарти в нашей стране уже третий раз. До этого приезжал в 2015 и 2017.
Обе стороны отмечают: сотрудничество идёт по нарастающей. Так, 2018 год уже назвали самым успешным по объёму инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в экономику Беларуси. Сумма увеличилась вдвое. ЕБРР профинансировал в нашей стране 21 проект на сумму более 360 миллионов евро.
Около двух третей всего объема операций пришлось на частный сектор, оставшаяся часть – на государственный. Президент также предложил Суме Чакрабарти провести запланированное на 2022 год очередное заседание управляющего совета ЕБРР в Беларуси и пообещал организовать его на самом высоком уровне.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы большое внимание уделяете и впредь готовы уделять внимание таким проектам, от которых зависит качество жизни наших людей.
Особо хочу заметить те проекты, которые связаны с областью жилищно-коммунального строительства, повышением качества питьевой воды, строительством дорог, ремонтом мостов, которые у нас во многих населенных пунктах требуют безотлагательного ремонта. Это жизненно важные проекты для нашего государства.
Ваши советы, предложения, ваша помощь по осуществлению в Беларуси процессов безошибочной народной приватизации для нас имеет огромное значение. Поддержка малого и среднего бизнеса за последние годы – безпрецедентна, вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей. Это большой вклад в будущее Беларуси. Я хочу вас заверить, что Беларусь всегда будет надёжным партнёром для Европейского банка реконструкции и развития. Мы будем свято выполнять те договорённости, которые заключили с вами, с вашим банком, и с Беларусью вы никогда не будете иметь проблем.
Я знаю, что вы рассматриваете вопрос проведения в 22-ом году очередного заседания управляющего банка. Если вы решите провести его в Беларуси, я вам обещаю самый высокий государственный уровень поддержки вашего заседания. Приоритет деятельности вашего банка – Европа, вы знаете, что в этом году здесь, в Минске, состоится вторая олимпиада европейская, я с большим удовольствием приглашаю вас на это мероприятие. Если у вас будет время, приезжайте пожалуйста.