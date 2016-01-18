Цена на нефть на мировых рынках падает: как это отразится на Беларуси

Новости Беларуси. На Московской бирже ускорилось падение российского рубля. В ходе послеобеденных торгов курс доллара впервые более чем за год перевалил за 79 рублей, достигнув максимума. Обесценивание рубля происходит на фоне падения мировых цен на нефть. Она сегодня снова подешевела более чем на 2 процента. Баррель марки «Брент» торгуется вблизи отметки в 28 долларов.

Инвесторы опасаются дальнейшего стремительного увеличения переизбытка предложения, которое случилось после того, как ЕС и США сняли санкции с Ирана. Теперь Тегеран выходит на нефтяной рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Палховский, финансовый аналитик:

Ситуация на валютном рынке усложняется в первую очередь потому, что цена на нефть на мировых рынках падает, российский рубль тоже чувствует себя очень неуверенно. В России на валютном рынке достаточно высокий уровень напряженности. Это передается и нам.