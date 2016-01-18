Белорусским коммерческим банкам рекомендовано придерживаться официального курса рубля

Новости Беларуси. Внешние условия влияют и на курс белорусского рубля. Коммерческим банкам страны рекомендовано придерживаться официальных котировок национальной валюты. Такой позиции придерживается Нацбанк. Суть рекомендации в том, чтобы курс в обменных пунктах не отклонялся от официального более чем на 2%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сабодин, аналитик, руководитель официального партнера «Альпари»:

С одной стороны, задача Нацбанка не допустить нехватки валюты в обменно-валютных пунктах, чтобы не создавать предпосылки для черного рынка валют. С другой стороны, регулятор должен следить за стабильностью курса и сглаживать острые колебания, в том числе за счет спекуляции других участников рынка. Прежде всего в данном случае это коммерческие банки.