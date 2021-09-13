От продаж выручили почти 124 млн долларов. Беларусь признали самым быстрорастущим экспортёром цветов в мире

Новости Беларуси. Беларусь признана самым быстрорастущим экспортером цветов в мире. За год продажы за рубеж белорусских цветов выросли до 44,8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным проекта Worldstopexports, в 2020 году на Беларусь пришлось 1,5 % всего мирового экспорта цветов. От продаж букетов за границу страна выручила почти 124 миллиона долларов. Больше остальных стран на экспорте цветов заработали Нидерланды – более 4 миллиардов долларов, это половина всего цветочного экспорта в мире в денежном выражении.