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От продаж выручили почти 124 млн долларов. Беларусь признали самым быстрорастущим экспортёром цветов в мире

13 сентября 2021 15:57
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Новости Беларуси. Беларусь признана самым быстрорастущим экспортером цветов в мире. За год продажы за рубеж белорусских цветов выросли до 44,8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От продаж выручили почти 124 млн долларов. Беларусь признали самым быстрорастущим экспортёром цветов в мире-1

По данным проекта Worldstopexports, в 2020 году на Беларусь пришлось 1,5 % всего мирового экспорта цветов. От продаж букетов за границу страна выручила почти 124 миллиона долларов. Больше остальных стран на экспорте цветов заработали Нидерланды – более 4 миллиардов долларов, это половина всего цветочного экспорта в мире в денежном выражении.

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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