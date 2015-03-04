Бюджет Союзного государства Беларуси и России: на какие совместные проекты пойдет 85% денег

Новости Беларуси. Беларусь работает над созданием нового спутника. Об этом 4 марта сообщили в Национальной академии наук во время обсуждения программ Союзного государства в области космических технологий. Как ожидается, запуск летательного аппарата состоится не ранее 2018 года.

В 2015 году стартует реализация 36 новых союзных программ Беларуси и России. Накануне в Москве был принят бюджет интеграционного проекта.

Лидеры государств определились с дальнейшим его развитием. Основными приоритетами станут масштабные совместные программы.

Подобно сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства, на орбите белорусский спутник «БелКа-2» работает в тандеме с российским «Канопусом». Такой космический дуэт и эффективнее в сборе данных, и экономически выгоднее.

В 2014 космический летательный аппарат Беларуси пополнил бюджет страны на 25 миллионов долларов. Прежде всего за счет зарубежных заказов. Недавний, еще на несколько миллионов, заключили с Венесуэлой.

А белорусские специалисты при помощи снимков следят за незаконной вырубкой лесов, изменением русла рек.

Борис Чернухо, заместитель директора по научной работе РУП «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси:

Снимок один, но, скажем, лесное хозяйство извлекает из него одну информацию, Министерство сельского хозяйство извлекает из этого же снимка другую информацию. Для извлечения нужной для каждого ведомства информации применяется специальное программное обеспечение.

Сейчас белорусские ученые работают над очередным спутником. Новый аппарат будет более зорким: увидит Землю даже при сильной облачности. Работу над ним ученые планируют завершить через три года.

Ежегодно в рамках Союзного государства реализуется до шести программ в космической области. «Роскосмос» и Академия наук Беларуси разрабатывают еще около десятка новых проектов в рамках масштабной программы «Мониторинг-СГ».

Это проект по созданию средств дистанционного зондирования Земли с улучшенными теххарактеристиками, то есть возможности спутников больше, а энергопотребление и вес меньше. Программа стоимостью около 2,5 миллиардов российских рублей рассчитана на четыре года.

На переговорах в Москве определены ориентиры для дальнейшего развития Союзного государства. Точками опоры, отталкиваясь от которых интеграционный проект Беларуси и России обретет новую динамику, станут масштабные совместные программы. Прежде всего в передовых отраслях.

Например, в энергетике и космической сфере. То есть начало работы с 1 января Евразийского экономического союза вовсе не означает автоматическое сворачивание строительства Союзного государства Беларуси и России.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы реализовываем такие крупные проекты – вы один из них назвали – атомная электростанция, 10 миллиардов долларов. Должен вам сказать, что сегодня на два месяца уже опережаем проект. Белорусы и россияне строят ее вместе, рука об руку.

И у нас есть очень крупный космический проект. На этих проектах в Беларуси создана космическая отрасль, которая работает рука об руку, плечом к плечу с российскими космическими предприятиями.

Я уверен, мы вместе преодолеем любые трудности.

Решен вопрос с бюджетом Союзного государства на 2015 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В интеграционном кошельке – почти 5 миллиардов российских рублей.

Львиная доля – 85% – пойдет на десятки новых совместных программ. В том числе в сельском хозяйстве, на создание единого научно-технологического пространства, общего рынка труда, на соцзащиту граждан России и Беларуси.

Одно из условий освоения денег – эффективность. То есть прибыль и инновационные разработки.

Андрей Русакович, политолог:

Мы видим реальное направление совместных действий в области инвестиций. Очень значимый, например, проект – Белорусская атомная электростанция – реализуется с помощью России. Другие возможности. То же развитие торговли. Хотя, конечно, в условиях кризиса и событий 2014 года на постсоветском пространстве существует тенденция к снижению. Это объективный процесс. Но, опять же, государства и в рамках Евразийского экономического союза, в рамках Союзного государства преодолевает эти препятствия совместно.