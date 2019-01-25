Бюджет на строительство инфраструктуры городов-спутников Минской области предлагают увеличивать за счёт столицы

Новости Беларуси. Развивать инфраструктуру в городах-спутниках необходимо за счет общего бюджета. Такое предложение 25 января прозвучало во время обсуждения проблемных вопросов в строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В индустриальном парке «Великий камень» за круглым столом собрались парламентарии, юристы и бизнесмены. Так, в частности, разговор затронул тему застройки городов-спутников Минской области. Темпы реализации программы, принятой еще в 2014 году, – недостаточные. Потому часть средств предлагается перенаправить из столичного бюджета.

Вадим Николаенко, заместитель председателя Комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома:

Сегодня самая большая проблема – в комплексном развитии территории городов-спутников. Так, наверное, ни для кого не секрет, что у нас в первую очередь отстает социальная составляющая. Поскольку развиваем города-спутники для решения жилищной проблемы жителей города Минска, то здесь однозначно необходимо подключаться Минску и вкладываться в это.

Все-таки эти люди, которые будут строить жилье, – минчане, не стоят на очереди там. И субсидировать, то есть направлять средства на то, чтобы строить жилье, тоже должен город Минск.