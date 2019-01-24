Нацбанк планирует удержать инфляцию в пределах 5%

Новости Беларуси. Это следует из опубликованной карты основных задач на 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди приоритетов регулятор выделяет повышение эффективности своей деятельности, развитие финансового рынка, защиту прав потребителей финансовых услуг, обеспечение безопасного и надёжного функционирования банков, а также продолжение деятельности по дедолларизации.