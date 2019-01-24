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Новости экономики за 24.01.2019

24 января 2019 16:53
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Новости Беларуси. Что интересует в Беларуси азербайджанских машиностроителей и какой ориентир по инфляции определил Нацбанк на текущий год. Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 24.01.2019-1

Банк развития предложил малому и среднему бизнесу новый продукт. Те, кто ведёт, так называемый социальный бизнес, то есть оказывает помощь социальным учреждениям или занимается трудоустройством социально уязвимых категорий граждан, могут получить кредит на специальных условиях. Заем выдаётся на приобретение, ремонт или модернизацию основных средств их производства или другой деятельности.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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