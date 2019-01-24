Прямой эфир

Азербайджан заинтересован в совместном производстве сельхозтехники

24 января 2019 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гянджинский автомобильный завод заинтересован в совместном производстве комбайнов и другой сельскохозяйственной техники с «Гомсельмашем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал глава исполнительной власти азербайджанского города во время официального визита в Гомель.

Азербайджан заинтересован в совместном производстве сельхозтехники-1

Отечественная техника успешно прошла испытания на азербайджанских полях, поэтому было принято решение задействовать её в сельском хозяйстве. По предварительным расчетам, на совместном предприятии планируется выпускать 100-150 комбайнов. Ранее делегация провела ряд встреч и переговоров в Минске. Достигнуты предварительные договорённости по организации совместного производства белорусских автобусов тракторов и электробусов.

Азербайджан заинтересован в совместном производстве сельхозтехники-4

Владимир Люсиков, руководитель представительства Гянджинского автозавода в Беларуси:
Всё будет идти только через сборку. Мы ещё до конца не согласовали. Сейчас вот стадия согласования проходит, как будет проходить сама поставка машинокомплектов. Но будет однозначно. Идти поставка неполнособранных, а машинокомплектов с последующей локализацией в Азербайджане.

Азербайджан заинтересован в совместном производстве сельхозтехники-7

Гянджинский автозавод уже много лет успешно сотрудничает с белорусскими предприятиями. В настоящее время там собирают наши тракторы и грузовики МАЗ.

Больше новостей экономики за 24 января здесь

# Беларусь-Азербайджан # Экономика # Владимир Люсиков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нацбанк планирует удержать инфляцию в пределах 5%
24 января 2019 16:48

Нацбанк планирует удержать инфляцию в пределах 5%

Белорусские нефтяники пробурили седьмую скважину в Эквадоре
24 января 2019 14:46

Белорусские нефтяники пробурили седьмую скважину в Эквадоре

Губернатор Новосибирской области в Минске: «Визит насыщенный. Мы побывали на многих предприятиях»
24 января 2019 12:19

Губернатор Новосибирской области в Минске: «Визит насыщенный. Мы побывали на многих предприятиях»