Азербайджан заинтересован в совместном производстве сельхозтехники

Новости Беларуси. Гянджинский автомобильный завод заинтересован в совместном производстве комбайнов и другой сельскохозяйственной техники с «Гомсельмашем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал глава исполнительной власти азербайджанского города во время официального визита в Гомель.

Отечественная техника успешно прошла испытания на азербайджанских полях, поэтому было принято решение задействовать её в сельском хозяйстве. По предварительным расчетам, на совместном предприятии планируется выпускать 100-150 комбайнов. Ранее делегация провела ряд встреч и переговоров в Минске. Достигнуты предварительные договорённости по организации совместного производства белорусских автобусов тракторов и электробусов.

Владимир Люсиков, руководитель представительства Гянджинского автозавода в Беларуси:

Всё будет идти только через сборку. Мы ещё до конца не согласовали. Сейчас вот стадия согласования проходит, как будет проходить сама поставка машинокомплектов. Но будет однозначно. Идти поставка неполнособранных, а машинокомплектов с последующей локализацией в Азербайджане.