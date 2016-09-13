Бюджет на 2017 год: 75 российских рублей за доллар и 35 долларов за баррель нефти

Новости Беларуси. Нынешний состав Палаты представителей работает над проектам закона о бюджете на 2017 год. Учитывают все нюансы: от предполагаемой цены на нефть до внешнего долга Беларуси.

35 долларов за барель нефти и 75 российских рублей за доллар – такие показатели будут заложены в проект бюджета.

Расходы ожидаемо оптимизирут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Щепов, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике:

В бюджете запланирован опережающий рост расходов на здравоохранение и образование. Рост расходов в бюджетном секторе – более 8%, то есть эта сфера будет защищена в первую очередь. Конечно, в приоритете также национальная оборона, реализация проектов в сфере экономики. Но социальная сфера, это, конечно, первоочередная задача.