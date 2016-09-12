В Заводском районе планируется 300 рабочих мест на заводе металлического оборудования

Новости Беларуси. Новое предприятие тяжёлой промышленности начало работу в Заводском районе. Оно производит металлическое оборудование для военно-промышленного комплекса страны, сельхозугодий и других сфер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К слову, сейчас открылся только один производственный цех, в планах – ещё два и 300 рабочих мест.

Игорь Якута, представитель предприятия:

Технологи предусматривают начать, то есть видят, что нужно заказчику. Разрабатывают технологию, подбирают инструмент (станки и так далее). В каких отраслях они применяются? В самых разнообразных. Это, допустим, оборонная промышленность, это машиностроение и железнодорожное машиностроение, это газодобывающая отрасль (трубопроводы, отводы), это энергетика.