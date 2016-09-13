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Представитель финляндско-белорусской торговой палаты: «В Беларуси сейчас есть несколько интересных проектов»

13 сентября 2016 11:09
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Новости Беларуси. Более 100 бизнесменов собрал в Гомеле Белорусско-финляндский экономический форум. О стабильно высоком интересе скандинавов к экономике нашей страны говорит то, что подобная встреча проходит в пятый раз.

В центре внимания нынешних переговоров – альтернативная энергетика, деревообработка и сельское хозяйство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси уже работает более 30 компаний с участием финского капитала.

Юха Хямяляйнен, председатель правления финляндско-белорусской торговой палаты:
В Беларуси сейчас есть несколько интересных проектов для нас. Прежде всего, это чистая энергия. Я имею ввиду производство энергии из тех же отходов, переработку мусора. Кроме того, мы заинтересованы в создании совместных предприятий в IT-секторе и сельском хозяйстве.

Алексей Леппянен, сотрудник компании (Финляндия):
Так как Беларусь является частью Евроазиатского экономического сообщества. И сейчас же, в принципе, те компании, которые, допустим, создадут совместные предприятия или откроют свои дочерние предприятия в Беларуси, для них рынок того же Казахстана и России является внутренним рынком.

# Экономика # Беларусь-Финляндия # Юха Хямяляйнен # Алексей Леппянен

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