Представитель финляндско-белорусской торговой палаты: «В Беларуси сейчас есть несколько интересных проектов»

Новости Беларуси. Более 100 бизнесменов собрал в Гомеле Белорусско-финляндский экономический форум. О стабильно высоком интересе скандинавов к экономике нашей страны говорит то, что подобная встреча проходит в пятый раз.

В центре внимания нынешних переговоров – альтернативная энергетика, деревообработка и сельское хозяйство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси уже работает более 30 компаний с участием финского капитала.

Юха Хямяляйнен, председатель правления финляндско-белорусской торговой палаты:

В Беларуси сейчас есть несколько интересных проектов для нас. Прежде всего, это чистая энергия. Я имею ввиду производство энергии из тех же отходов, переработку мусора. Кроме того, мы заинтересованы в создании совместных предприятий в IT-секторе и сельском хозяйстве.

Алексей Леппянен, сотрудник компании (Финляндия):

Так как Беларусь является частью Евроазиатского экономического сообщества. И сейчас же, в принципе, те компании, которые, допустим, создадут совместные предприятия или откроют свои дочерние предприятия в Беларуси, для них рынок того же Казахстана и России является внутренним рынком.