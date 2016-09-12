Новости экономики за 12.09.2016

Новости Беларуси. Во сколько обошлось бюджету проведение парламентских выборов? Как отработала торговля в первый уикенд сезона сельскохозяйственных ярмарок? И как снижение цен на нефть сказалось на курсах валют? Подробности узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

ЦЕНА ВЫБОРА

19.700.000 рублей выделено из бюджета на проведение выборов в парламент. Однако эта сумма может быть не израсходована полностью. Окончательный финансовый отчет ЦИК предоставит через три месяца. Излишки, которые сохранились, будут возвращены в казну. Указанная цифра сформирована с учетом средней зарплаты по стране и количеству членов избирательных комиссий. Именно на оплату их труда приходится 87% затрат.

ПРИБЫЛЬНЫЙ УИК-ЭНД

1.200.000 рублей выручила столичная торговля за минувшие выходные. Более тысячи компаний организовали сельхозярмарки и выездные точки общепита на избирательных участках. Самый ходовой товар – вода и выпечка. Как горячие пирожки, так и холодные крендели стоили от 20 копеек, шашлык – от полутора до двух рублей за 100 грамм. На ярмарках – килограмм картошки от 30 копеек, арбуз белорусский – по 57.

НАЛОГИ ПО ИЗВЕЩЕНИЮ СЧИТАЮТ

Более 850 столичных компаний привлекут к ответственности за сотрудничество с фирмами-однодневками. Финансовая милиция усилила контроль над лжепредпринимателями, которые занимаются продажей поддельных документов. Таковых, по данным налоговой инспекции, в регионе около 7 тысяч. Согласно указу № 14 главы государства, компании, которые признают факт фиктивных сделок через фирмы-пустышки, пересчитают налоговую базу и уплатят в бюджет недостачу, могут избежать дополнительных санкций.

Александр Черезов, заместитель начальника УДФР КГК Республики Беларусь по Минской области и г. Минску:

На миллионн налогов может быть до 200 тысяч штрафа. Кроме того, административная ответственность – это минус репутации предприятия. В том числе сказывается и на частоте плановых проверок.

Снижение цен на нефть сказалось на курсах валют. К корзине белорусский рубль в понедельник укрепился на фоне снижения к евро и доллару. Американец вырос на 1 копейку. На вторник курс составит 1 рубль 96 сотых. Евро набрал меньше копейки. Завтра по Нацбанку – 2,2. Российский рубль подешевел на несколько пунктов до трех белорусских рублей и одной копейки за 100 российских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.