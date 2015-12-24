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В 2016 году обозначение белорусского рубля изменится с BYR на BYN

24 декабря 2015 17:12
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Новости Беларуси. Международное обозначение белорусского рубля меняется. Теперь при совершении международных сделок вместо прежней аббревиатуры BYR будет использоваться новая BYN. Связано это с предстоящей деноминацией. Эти коды используются в банковской и коммерческой деятельности, где целесообразно называть валюту в закодированной или сокращенной форме и четко ее идентифицировать. Ведь у разных валют могут быть одинаковые названия — к примеру, доллар США, канадский доллар или австралийский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Валерий Полховский, финансовый аналитик:
Это вопрос чисто технический. Согласно устоявшейся стандартам МСО, если вы проводите деноминацию национальной денежной единицы, то вы должны изменить ее тикер. В принципе, это и делается. 

# Экономика # Нацбанк Беларуси # Валерий Полховский

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