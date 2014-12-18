Бюджет Минска в 2015 году сохранит свою социальную направленность

Новости Беларуси. Зарплата и здоровье минчан – в центре внимания. Городской бюджет в 2015 году сохранит свою социальную направленность. 18 декабря мэрия рассмотрела его проект.

Особое внимание власти уделили поддержке сферы образования и здравоохранения.

Крупные дотации на ремонт получат школы, детские сады и поликлиники. В частности, 33-я студенческая поликлиника и родильный дом 5-й городской клинической больницы.

Около 600 миллиардов белорусских рублей направят на социальную защиту, помощь семьям с детьми и молодежную политику. Всего в столице планируют расходовать более 30 триллионов рублей.

Теперь проект бюджета должны обсудить депутаты Городского совета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Афанасьев, начальник главного финансового управления Мингорисполкома:

Объем доходов на 2015 год планируем 35,7 трлн рублей. Расходы составят 37,3 трлн рублей. Дефицит составляет 1,6 трлн, который будет восполнен за счет свободных остатков Минска на 1 января 2015 года.