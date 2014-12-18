Доля белорусского оборудования в общем котле АЭС в Островце пока составляет лишь 8%

Новости Беларуси. В Островце, где полным ходом идет возведение атомной электростанции, 18 декабря говорили о необходимости строгого контроля. Речь идет о процессе строительства, а точнее непосредственном участии в нем белорусских предприятий.

По мнению представителей Комитета госконтроля, нашим производителям необходимо активнее участвовать в поставках комплектующих и оборудования для АЭС.

Выяснилось, что доля белорусского оборудования в общем котле атомной новостройки пока составляет лишь 8%.

Сейчас на Белоруской атомной электростанции активно строят два энергоблока. Стены возводят из отечественного цемента. Бетон изготавливают прямо здесь, на производственной площадке. Потом все эти здания и сооружения нужно будет начинить высококлассным оборудованием. Вот здесь нашим производителям и все карты в руки.

Еще два года назад президент поручил максимально использовать отечественные материалы и оборудование при возведении Белорусской АЭС. Это не только снизит себестоимость проекта, но и даст заработать нашим предприятиям.

Но, как показывает практика, активность со стороны производителей довольна слабая. Хотя это лакомый кусок и возможность поставлять на экспорт, причем долгосрочная. Ведь «Росатом» возводит подобные объекты на 20 площадках по всему миру.

Сергей Ровнейко, начальник главного управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Реализация такого капиталоемкого проекта, как строительство атомной станции в нашей стране, дает возможность создания такой уникальной ситуации для экспортеров, когда зарубежные рынки сбыта фактически приходят к забору предприятия или на проходную. не нужно ехать, не нужно завоевывать. Вот оно все здесь, под руками. Необходимо проявить определенную расторопность, смекалку и представить должным образом свою продукцию.

Есть примеры, когда предприятия уже распробовали вкус «большого проекта» и постоянно соревнуются за возможность попасть на мощный энергетический рынок. Однако большинство наоборот. Объясняют свое бездействие незнанием номенклатуры, технических правил и порядка получения нужных разрешений. Ведь никто не скрывает: требования хотя и жесткие, но вполне выполнимые, пусть и не за один день.

Иностранные специалисты считают, что практически все оборудование наших предприятий вполне может конкурировать с импортным.

Комитет госконтроля неоднократно пытался «расшевелить» производителей. И вот, 18 декабря российские «атомщики» и наши промышленники за круглым столом все-таки определили пошаговую стратегию.

Владимир Ковальчук, директор ЗЭМИ ОАО «Белэлектромонтаж»:

На сегодня препонов никаких нет. Просто отчасти незнание белорусских производителей, пошагово как нам действовать для того, чтобы войти в этот рынок. Со слов тех участников, которые участвовали в строительстве, они говорят, что это выгодно.

Что касается строительно-монтажных работ, с этим оказалось попроще. Основные материалы – белорусские, да и руки тоже наши. А вот с оборудованием сложнее.

Отечественные организации участвовали в конкурсах на закупку оснащения для АЭС почти 180 раз. И только у каждого второго претендента дело дошло до «договора».

Речь идет об элементарных комплектующих. Если говорить о доли белорусского в общем котле атомной новостройки, то это лишь 8%.

Михаил Филимонов, генеральный директор РУП «Белорусская атомная электростанция»:

Мы считаем, что в районе 40% будет локализован белорусскими организациями. Оборудование, если мы удержимся на где-то 8-10%, это даже очень не плохо как для республики, которая впервые вступает в состав атомных государств.

Чтобы белорусские производители стали активнее и качественно готовиться к тендерам на поставку оборудования для АЭС, договорились создать точный алгоритм действий. А помощь в сложных моментах будет оказывать специально созданная рабочая группа уже с января 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.