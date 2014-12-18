Владимир Путин считает главными факторами падения российского рубля резкое снижение мировых цен на нефть и газ

Новости России. Президент России считает главными факторами падения российского рубля резкое снижение мировых цен на нефть и газ. Это Владимир Путин заявил 18 декабря в Москве на пресс-конференции.

Президент признал, что отдельную роль в нынешней экономической ситуации сыграли и санкции Запада. Но ущерб от них Путин считает сильно преувеличенным.

Равно и как положение в российской экономике, по мнению Путина, не является кризисным. ВВП сохранил свой, пусть и небольшой, но стабильный рост. И сложившийся финансовый климат в стране является, скорее, переходным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.