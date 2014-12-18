Прямой эфир

Владимир Путин считает главными факторами падения российского рубля резкое снижение мировых цен на нефть и газ

18 декабря 2014 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Президент России считает главными факторами падения российского рубля резкое снижение мировых цен на нефть и газ. Это Владимир Путин заявил 18 декабря в Москве на пресс-конференции. 

Президент признал, что отдельную роль в нынешней экономической ситуации сыграли и санкции Запада. Но ущерб от них Путин считает сильно преувеличенным.

Равно и как положение в российской экономике, по мнению Путина, не является кризисным. ВВП сохранил свой, пусть и небольшой, но стабильный рост. И сложившийся финансовый климат в стране является, скорее, переходным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Экономический кризис

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Хотите обвала – бегайте по обменникам, еще куда-то идите
18 декабря 2014 17:05

Александр Лукашенко: Хотите обвала – бегайте по обменникам, еще куда-то идите

За неделю сотрудниками Брестской таможни выявлено 5 крупных партий «санкционных» товаров, следовавших в Россию
17 декабря 2014 17:13

За неделю сотрудниками Брестской таможни выявлено 5 крупных партий «санкционных» товаров, следовавших в Россию

Белорусские депутаты приняли во втором чтении проект бюджета-2015
17 декабря 2014 11:24

Белорусские депутаты приняли во втором чтении проект бюджета-2015