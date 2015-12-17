Бюджет Беларуси на 2016 год сохранит социальную направленность

Новости Беларуси. 17 декабря депутаты нижней палаты парламента рассмотрели основной финансовый документ страны. Одно из главных нововведений – Беларусь переходит на трехлетнее планирование бюджета. Соответствующие изменения предусмотрены проектом закона. Корреспондент программы Новости «24 часа» с подробностями.

Главные задачи — макроэкономическая и социальная стабильность. Финансовый документ, по которому страна будет жить следующий год, вместе с пакетом смежных законопроектов сегодня поступил в нижнюю палату парламента.

Разработчики сохранили социальную направленность. Это та статья бюджета, которая в приоритете уже много лет. Пожалуй, в этой расходной части и не могло быть сюрпризов.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Значительно увеличены расходы на образование, здравоохранение — они выше, чем в среднем расходы по бюджету, по темпам роста к оценке 2015 года.

Государственный внебюджетный фонд социальной защиты сохранит свою традиционную структуру, а среднегодовой размер пенсии, по оценкам экспертов, составит 3 миллиона 80 тысяч рублей.

Марианна Щеткина, министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Те статьи расходов, которые были и прежде, не изменились. И санаторно-курортное лечение, и подготовка лагерей к оздоровлению, и удешевление детских путевок – все предусмотрено в бюджете фонда.

На формирование семейного капитала выделили 2 триллиона, будет продолжено и кредитование социального жилья. Увеличение налоговой нагрузки не предусмотрено, но меры по оптимизации и стабилизации фискальной политики в соответствующих проектах закона заложены.

Бюджет рассчитали бездефицитным. Но с учетом экономической ситуации, в которой сегодня приходится жить. Доходы — 180,6 триллионов рублей, расходы 163,4 десятые триллиона. Профицит — более 17 триллионов.

По некоторым статьям бюджета темпы роста действительно снижены. Но главная характеристика нынешнего бюджета — эффективность и оптимизация расходов. Определены точки экономического роста — развития экспорта , на эти цели, например, выделили более двух триллионов рублей, и поддержка инвестпроектов.

Реальный сектор экономики получит более 12,5 триллионов, агропромышленный комплекс — 6,4 триллиона.

Виктор Щетько, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по аграрной политике:

Нам сохранены те цифры, которые были в прошлом и позапрошлом году. Без роста на сельское хозяйство, которое было. Это уже хорошо. Тот бюджет, который сформирован, он напряженный, тяжелый для всех. Придется работать. Придется всем напрячься и работать.

По большому счету, бюджет 2016 года должен решить три основные задачи: выполнить социальные обязательства, поддержать реальный сектор экономики и рассчитаться по внешним долгам.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Мы брали за базу прогноз, который находится в основе бюджета и Российской Федерации. Это среднегодовые цены в 50 долларов за баррель. Да, сейчас есть информация о том, что Россия готовит вариант пересмотра под 40 долларов за баррель. Мы тоже это рассматриваем. У нас есть определенные для этого механизмы.

А со следующего года, кстати, Беларусь перейдет на трехлетнее бюджетное планирование.

Сегодня депутаты одобрили еще несколько документов. На белорусско-украинской границе появятся уполномоченные, это упростит разрешение сложных ситуаций и вероятных инцидентов.

Кроме того, ратифицирован договор, решающий спорные вопросы, связанные с ввозом на территорию ЕАЭС товаров. Дело в том, что Казахстан присоединяется к Всемирной торговой организации.

Кроме того, внесены изменений в закон о внешней трудовой миграции.