Российский газ для Беларуси с 1 января станет дешевле

Новости Беларуси. 17 декабря стало известно, что есть все основания для существенного снижения цены российского газа для Беларуси с 1 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Договориться о конкретной стоимости и подготовить нужные документы планируется до начала следующей недели, заявили в белорусском правительстве.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Предполагаю и имею все основания говорить о том, что мы должны существенно понизить с 1 января цену на газ. Доказали это все и на уровне Газпрома, и на уровне российского правительства. Сейчас идут рабочие моменты. Завтра буквально рабочая группа выезжает для того, чтобы попытаться до 21 числа (до очередной встречи в Москве руководителей) доложить, что мы нашли уже конкретные решения, подготовили соответствующие документы.

По нефти решение принято о том, что налоговый маневр приморожен. И ведем переговоры с российскими нефтяными компаниями. Есть у нас основания предлагать несколько изменить формулу цены.