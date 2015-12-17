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Прибыль предприятий и организаций Минской области в 2015 году превысила Br12 трлн

17 декабря 2015 14:20
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Новости Беларуси. Прибыль предприятий и организаций Минской области в этом году превысил 12 триллионов рублей. Такие данные привел губернатор Минской области Семен Шапиро во время встречи с представителями Совета старейшин, почетными гражданами и заслуженными людьми центрального региона.

Минщина – единственный в стране регион, который сохранил показатели развития на прошлогоднем уровне. Одна из самых успешных отраслей –строительство. В этом году возведено свыше миллиона квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Напомним, Совет старейшин действует более десяти лет. Сюда входят руководители различных структур, которые внесли больший вклад в социально-экономическое развитие страны. Встречи с заслуженными людьми области проходят регулярно.

После встречи с губернатором заслуженные люди побывали с экскурсией в Дворце Независимости. Особый интерес вызвал зал, где проходили важнейшие международные саммиты, в том числе встреча лидеров нормандской четверки. Не оставил гостей равнодушным и музей. Здесь можно увидеть подарки от иностранных гостей, белорусских олимпийцев.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Семен Шапиро

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