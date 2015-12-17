Новости США. Федеральная резервная система США повысила базовую ставку. Теперь она будет колебаться в диапазоне от четверти до половины процента. Это первое повышение с 2006 года. Ставка Федеральной резервной службы — это процент, под который американские банки берут кредиты у Центробанка страны.

По мнению аналитиков, это повышение было ожидаемым и показывает уверенность Федерального резерва в том, что экономика Соединенных Штатов достаточно окрепла после рецессии 2008 года. Однако сообщается, что для остального мира подорожание мировой резервной валюты имеет и неприятные последствия. Слабеют валюты развивающихся стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.