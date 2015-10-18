Бюджет Беларуси на 2016 год: прогнозы экспертов

Новости Беларуси. После того как санкции заморозили, торгово-экономические отношения с ЕС, возможно, будут складываться активнее. А пока что бюджет Беларуси на следующий год планируется принять с профицитом в 2% ВВП. Сейчас работа над главным финансовым документом страны в самом разгаре. Разрабатывается сразу несколько сценариев, как ожидается в ближайшее время — уже на следующей неделе — будет ясность по основным статьям Бюджета-2016, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Принимать бюджет депутаты уже привыкли во время осенней сессии. Этот год не исключение – работа над главным финансовым документом страны в самом разгаре. Понятно, год – особенный. Основные при расчетах индикаторы – в зоне риска: цена на баррель нефти то падает, то дает надежду, мировые фондовые рынки то краснеют, то зеленеют, а в корзине валют российский рубль – он то и дело проходит проверку на прочность.

Очевидно, при разработке бюджета прорабатывается несколько сценариев. Так что сюрпризов не будет. Бюджет с профицитом, в размере 18 триллионов рублей, а это 2 процента.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:

Мы уже более или менее приспособились к работе в условиях низких цен на нефть. Низкие цены на нефть, с одной стороны, снижают наши энергозатраты. С другой стороны, понятно, что несколько уменьшили вывозные пошлины, которые идут в наш бюджет. Но вывозные пошлины, естественно, на экономику не влияют. А влияют только на нашу возможность за счет них погашать внешние долги.

В 2016 на погашение госдолга понадобится более 3 миллиардов долларов. Пиковые выплаты в этом году, несмотря на турбулентность внешних рынков, Беларусь прошла без серьезных последствий для финансового сектора и золотовалютных резервов.

Как утверждают эксперты, экономика Беларуси вышла на позитивную траекторию и ряд макроэкономических показателей к концу года демонстрирует позитивную динамику.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:

Я думаю, до конца годы мы будем жить при более – менее стабильном курсе белорусского рубля при стабилизировавшихся доходах населения.

Бюджет следующего года стабильно сохраняет свою социальную направленность.

Валерий Бороденя, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Те статьи, которые непосредственно влияют на жизнь людей, будут сохранены. Несмотря на то, что 2015 год – не самый лучший, не самый успешный для экономического развития. Но, тем не менее, сегодня мы не видим никаких угроз социальной направленности. Я думаю, что это будет бюджет, который и учтет все наши достижения, и, несмотря на все сложности, в нем будут заложены и механизмы для дальнейшего развития и роста.

Основные прогнозные параметры на следующий год еще просчитывают. Но какими бы не были прогнозы правительства, эксперты настроены оптимистично, выбранный курс правильный и позволит свести риски к минимуму.

Алексей Дзермант, политолог:

Если не произойдет дальнейшей эскалации на Украине – там сейчас все более или менее стабилизировалось, – то для Беларуси сверх серьезных рисков я не вижу. Например, Россия. Мне кажется, она уже достигла какого-то самого низкого уровня падения своей экономики в результате санкций. То есть я не думаю, что ухудшаться дальше будет. Но наша задача в этой ситуации – укрепить наше видение интеграции в рамках Евразийского экономического союза. В принципе, в интеграционных процессах – наше спасение.