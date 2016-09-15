Бюджет-2017: на строительство жилья планируется выделить 3,8 млрд рублей

Новости Беларуси. Расходы на здравоохранение и образование в 2017 году будут приоритетными. Депутаты Палаты представителей 15 сентября рассмотрели проект закона о главном финансовом документе страны на будущий год. Бюджет сохранит свою социальную направленность.

Государство будет поддерживать тех, кому помощь действительно необходима.

Так, на строительство жилья в 2017 планируется направить около 3 миллиардов 800 миллионов рублей.

Значительная сумма определена на кредитование многодетных семей. Средства также распределены на возведение социальных объектов, арендного жилья и предоставление безвозмездных субсидий гражданам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам:

Бюджет планируется с профицитом. Профицит пойдет, конечно, прежде всего, на погашение внешнего долга. Но будем говорить, что доходы сформированы с ростом около 6% к ожидаемому исполнению 2016 года. Да, сегодня расходы капитального характера оптимизированы частично, но это правильно. Лучше исходить из ситуации реальной, которая существует на сегодняшний день, и иметь возможность в дальнейшем наращивать как доходную базу, так соответственно увеличивать расходы.