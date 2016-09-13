Затраты на ЖКХ снижены на 312 миллионов деноминированных рублей

Новости Беларуси. Принятые правительством меры на снижение затрат в системе ЖКХ принесли свои плоды.

Результаты за первое полугодие были 13 сентября рассмотрены на уровне премьер-министра.

Напомним, что Президент ранее поставил задачу обеспечить существенное снижение издержек организаций системы оказания жилищно-коммунальных услуг при сохранении надлежащего качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Суммарно затраты снижены на 312 миллионов деноминированных рублей.

В том числе по системе Минжилкомхоза на 114 миллионов рублей, Минэнерго – 198.

Видим, что принятие планово-расчётных цен даёт свой эффект. Вместе с тем, здесь ещё имеются резервы. Ряд облисполкомов и организаций жилищно-коммунального хозяйства не укладываются в доведённые им планово-расчётные цены.