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Затраты на ЖКХ снижены на 312 миллионов деноминированных рублей

13 сентября 2016 13:57
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Новости Беларуси. Принятые правительством меры на снижение затрат в системе ЖКХ принесли свои плоды.

Результаты за первое полугодие были 13 сентября рассмотрены на уровне премьер-министра.

Напомним, что Президент ранее поставил задачу обеспечить существенное снижение издержек организаций системы оказания жилищно-коммунальных услуг при сохранении надлежащего качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Суммарно затраты снижены на 312 миллионов деноминированных рублей.

В том числе по системе Минжилкомхоза на 114 миллионов рублей, Минэнерго – 198.

Видим, что принятие планово-расчётных цен даёт свой эффект. Вместе с тем, здесь ещё имеются резервы. Ряд облисполкомов и организаций жилищно-коммунального хозяйства не укладываются в доведённые им планово-расчётные цены.

# Экономика # Государственный бюджет Беларуси # Андрей Кобяков

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