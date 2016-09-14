Новости экономики за 14.09.2016

Новости Беларуси. В какой валюте предпочитают хранить свои сбережения белорусы, для кого предусмотрена скидка на оплату комплектов школьных учебников, и сколько Всемирный банк инвестирует в развитие инфраструктуры республики. Все подробности в цифрах узнаем у нашего экономического обозревателя Натальи Надольской.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

$1 млрд – таков на сегодня объем займов Всемирного банка на реализацию различных проектов в нашей стране. Так, продолжается реконструкция автодороги М6. В нее, кстати, будет дополнительно включен участок пути в 76 км. $60 млн потратят на реализацию проекта использования местных видов топлива для производства тепла в коммунальном хозяйстве. С учетом займов Всемирного банка столицу Беларуси переведут на стопроцентное использование воды из подземных источников.

ЦЕНИТЕЛИ БЕЛОРУССКОГО

Белорусские лисички на голландском эко-рынке стоят 2,5 евро или 5,5 белорусских рублей за 100 граммов. Для сравнения: на белорусском рынке за такие деньги можно купить килограмм лисичек. Белкоопсоюз принимает у населения лисички от 4 до 6 рублей за килограмм. За белый гриб дают от 7 до 10 рублей, а за другие грибы – от 1,5 до 2,5 рублей.

ПОЧЕМ ГРАНИТ НАУКИ

За пользование школьными учебниками можно не платить. При условии, что на руках имеется комплект книг и ребенок обеспечен ими в полном объеме. Для школьников из многодетных семей предусмотрена скидка на полные комплекты литературы в 50%. Бесплатно учебниками пользуются учащиеся санаторных школ-интернатов, сироты и инвалиды. До 1 октября родителям нужно заплатить за пользование школьными учебниками.



ВЫГОДНО ХРАНИТЬ

Приток депозитов в национальной валюте усилился. Белорусский рубль достаточно долго демонстрирует устойчивое положение к доллару, девальвационные ожидания не оправдываются, как итог – банкам удалось закрепить тенденцию притока вкладов в рублях, чего нельзя сказать о валютных депозитах.

На начало месяца население хранило в банках 2 миллиарда 661 миллион 100 тысяч рублей. Это на 2,5% больше, чем месяц назад.

Сегодня белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. Курсы валют на завтра: доллар – 1 рубль 95 копеек, евро – 2 рубля 19 копеек, 100 российских рублей обойдутся в 3 рубля и одну копейку белорусского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.