Новости экономики за 13.09.2016

Новости Беларуси. Каким будет главный финансовый документ страны? Зачем индивидуальным предпринимателям один платёжный терминал на троих? И сколько овощей и фруктов отправят в хранилища в этом году? Подробности в цифрах сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЮДЖЕТ 2017

35 долларов за баррель нефти и 75 российских рублей за доллар – такие показатели будут заложены в проект закона бюджета страны на 2017 год. Расходы ожидаемо оптимизируют. В приоритете традиционно социальная сфера.

Владислав Щепов, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике:

В бюджете запланирован опережающий рост расходов на здравоохранение и образование. И рост расхода в бюджетном секторе – более 8%, то есть эта сфера будут защищена в первую очередь. В приоритете также национальная оборона, реализация проектов в сфере экономики. Но социальная сфера – это первоочередная задача.

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

Хороший урожай в стране позволит сформировать специальные стабилизационные фонды. Своего рода «гарант» бесперебойного поступления картофеля, овощей и фруктов в торговую сеть с ноября по май.

При этом объёмы запасов планируются с учётом предыдущего опыта по каждой из областей.

Например, в Гродненской на межсезонный период отправят на хранение более 14 тысяч тонн овощей и фруктов. Из них 3660 тонн картофеля, 7085 тонн свежих овощей, 3300 тонн яблок. Продукция в стабфондах будет храниться на специально оборудованных складах.

В НОВЫЙ ГОД СО СТАРЫМИ ЦЕНАМИ

Роста цен на бензин не будет.

По заявлению Министерства финансов нашей страны, ставки акцизов на топливо в 2017 году могут быть проиндексированы. Но с учётом экономики производителей и соответствия платёжеспособному спросу на топливо.

СООБРАЗИЛИ НА НЕСКОЛЬКИХ

Индивидуальным предпринимателям разрешили использовать один платёжный терминал на несколько субъектов либо на несколько точек в одном торговом объекте.

Напоминаем, что с таким предложением в Минэкономики обратилась рабочая группа по вопросам предпринимателей. В результате его одобрили. Главное условие – терминал должен вести раздельный учёт операций приёма оплаты.

Помимо этого, ИП могут работать два месяца без оборудования при условии наличия договора с банком на его установку.

Белорусский рубль укрепился к доллару и евро, но сдал позиции по отношению к российскому рублю. Курсы валют на 14 сентября: