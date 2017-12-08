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Медведев: «По сравнению с тем же периодом прошлого года вырос и российский, и белорусский экспорт»

08 декабря 2017 16:33
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Новости Беларуси. Помимо прочего на заседании Союзного государства обсуждаются вопросы формирования единого миграционного пространства Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медведев: «По сравнению с тем же периодом прошлого года вырос и российский, и белорусский экспорт»-1

Сейчас ведется работа над проектом соглашения о взаимном признании виз.

Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации:
Хорошо, что мы продолжаем фиксировать положительную динамику. За 9 месяца этого года взаимный товарооборот увеличился почти на четверть, там чуть меньше – по нашей статистике около 23 %. По сравнению с тем же периодом прошлого года вырос и российский, и белорусский экспорт, что само по себе хорошо.

Ну и прибавку дает торговля услугами.

# Экономика # Дмитрий Медведев # Фотофакт # Союзное государство

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