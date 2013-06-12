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Модернизация сельского хозяйства: новые свинокомплексы будут введены к осени

12 июня 2013 14:48
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Новости Беларуси. На Минщине продолжается модернизация аграрного сектора. Новые свинокомплексы борисовских и слуцких мясопереработчиков будут введены в строй к осени.

Оба свинокомплекса рассчитаны на 24 тысячи животных.

Планируется также строительство крупного объекта в Солигорском районе, а в Воложинском районе частный инвестор создаст производство бекона свинины мощностью 11 тысяч тонн мяса в год.

Современные объекты помогут конкурентоспособности сельхозпродукции, от количества аграрии переходят на качество.

В этом году новоселье отметили в агрокомбинате «Ждановичи», куда уже завозят племенных свиней из Дании. Также начал работу свинокомплекс в сельхозпредприятии «Заболоцкий» Любанского района, туда поставляются племенные животные из Чехии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Сельское хозяйство

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