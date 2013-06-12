Новости Беларуси. Запасы готовой продукции на предприятиях Минской области к концу года будут снижены. О том, как в столичном регионе намерены выполнить эту задачу, говорили 12 июня в Миноблиспокоме.

Так, в области будут использовать все возможности регионального сотрудничества и создавать сборочные производства в странах Таможенного союза и СНГ. К примеру, уже в июне в казахстанской Караганде начнет работу совместный конвейер «БелАЗа», а в Армении продукция машиностроителей будет востребована при освоении новых золотых рудников.

В целом ситуация с загруженностью складов в регионе не критическая. Так, предприятия коммунальной собственности на Минщине переполнены на четверть от месячного объема производства. Сложнее обстоят дела у крупных машиностроительных предприятий республиканского подчинения.

Разработана также пошаговая стратегия экспортных поставок, при которой цена продаж будет экономически обоснованной, а вырученные деньги от экспорта вернуться в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Батура, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Как заявил вчера генеральный директор «БелАЗа», средняя рентабельность – 10-15% реализованной продукции уже в этом году. Я думаю, что ниже она не будет. Но, конечно же, надо искать новые схемы реализации продукции, о чем тоже вчера было заявлено. Это лизинговые схемы. Надо увеличивать все-таки объемы кредитования по лизинговым схемам, которые позволят тоже значительно увеличить реализацию продукции на устоявшиеся рынки и на новых рынках, над которыми мы работаем.