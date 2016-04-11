Больше $10 млн: экспортный потенциал белорусских космических разработок

Новости Беларуси. Срок эксплуатации белорусского космического аппарата продлят. Бортовые системы, согласно оценке специалистов, находятся в хорошем состоянии. Если раньше планировалось, что на землю он вернется в 2017-м, то теперь речь идет уже о 2018-м. Тогда будет принято решение, готов ли спутник продолжить работу и дальше. Запаса топлива хватит еще примерно на 3 – 4 года. В преддверии Дня космонавтики о белорусских космических достижениях в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Это технологии будущего, но сферы применения так широки, что давно вышли за рамки времени и пространства. От облаков и до земных недр. С высоты более чем пять сотен километров белорусский спутник, например, позволят увидеть столь ценные ископаемые – и нефть, и строительные материалы.

Андрей Понтус, директор Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Космоаэрогеология» Национальной академии наук Беларуси:

Космос обладает той уникальной информацией, что ряд признаков и фактов невозможно заметить при традиционных наземных маршрутах. Дает существенную экономию, так как уже целенаправленно работы ведутся на каких-то ограниченных по площади участках территории.

А кроме находок, еще и борьба с нарушителями. Все согласованные полигоны – на карте. Достаточно сравнить со снимком, чтобы обнаружить несанкционированные карьеры. Снимками из космоса заинтересовался даже ботанических сад. Так проще вести учет растений.

Марина Романова, ведущий научный сотрудник лаборатории геоботаники и картографии растительности ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси»:

Надо четко отследить параметры каждого дерева и его месторасположение. Для этого мы тоже заказывали снимки. Большое подспорье для геоботаников. Мониторинг очень важен, потому что зарастание происходит, как зеленый пожар. Мы видим, насколько даже за год продвинулась кустарниковая растительность.

Прямо сейчас, во время нашего эфира, белорусский спутник пролетает над Антарктидой. А вообще с момента запуска, а это 2012-й год, он сделал больше 20,5 тысяч витков вокруг земли. И снял более 40 миллионов квадратных километров земной поверхности. Данные, которые раньше закупали извне, сегодня прямо в Минске принимают несколько раз в сутки. На запуск спутника затрачено около 16 миллионов долларов. Окупился с лихвой.

Космический аппарат кроме прочего стал еще своего рода толчком для нашей промышленности. Разработанные для него телескопы пользуются спросом за рубежом. То же самое с микросхемами белорусского производства.

Сергей Золотой, директор научно-инженерного РУП «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси:

Ежегодное импортозамещение. Если бы такую информацию покупали наши министерства, понадобилось бы порядка 2 – 3 миллионов долларов, чтобы объем этой информации купить. То же самое со стоимостью программного обеспечения, которое сейчас разрабатывалось. Выполнен уже ряд контрактов на экспорт – это будет больше 10 миллионов долларов.

Уже готова концепция новой космической программы. Второй белорусский космический аппарат по плану собираются запускать в 2019 году. Есть вероятность, что он еще сможет пересечься в небе со своим предшественником.