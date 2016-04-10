Массовые факты нарушения хода модернизации выявлены в Гродненской области

Новости Беларуси. На Гродненщине выявлены массовые факты нарушения хода модернизации. Так, закупленное оборудование простаивает на двух десятках предприятий. На одном из СПК Вороновского района еще в 2012 должны были построить комбикормовый цех. Заказали технику за 700 миллионов рублей. Однако она до сих пор не установлена. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ разбирался в проблеме.

Чтобы получить хорошие надои, без добавления комбикорма не обойтись, – утверждает животновод Михаил Воловицкий. В хозяйстве несколько ферм, для которых ежемесячно приходится закупать до тысячи тонн комбинированных кормов. А это серьёзные финансовые затраты. Решить проблему мог бы собственный завод, строительство которого было запланировано ещё в 2012.

Михаил Воловицкий, заместитель председателя по животноводству Сельхозпредприятия «Гирки»:

Этот комбикормовый цех, который строится, нам нужен как воздух.

Собственно, само строительство все это время и не ведётся. Пока только закуплено оборудование. Стоит оно около 5 миллиардов рублей. 3 из них хозяйство уже заплатило поставщику. Найти недостающую сумму не могут. А без денег поставщик отказывается все устанавливать. Потому оборудование мёртвым грузом уже несколько лет лежит прямо на улице.

Тадеуш Мушинский, председатель сельхозпредприятия «Гирки»:

Я думаю, что к новому году, не думаю, а уверен, что мы этот комбикормовый цех запустим, потому что он нам нужен как воздух.

Если оборудование нужно как воздух, то сам собой напрашивается вопрос: почему оно до сих пор лежит под открытым небом? Металлические части ржавеют, а некоторые резиновые детали и вовсе можно выбрасывать.

Светлана Сивирчукова, председатель Лидского межрайонного Комитета государственного контроля:

Деньги, которые предприятие смогло бы сэкономить на протяжении ряда лет, не закупая готовые комбикорма, оно не использовало. Затраты были понесены пока впустую.

Ситуацией на этом, да и других предприятиях заинтересовалась прокуратура. Только за минувший год в Принеманье провели около 50 проверок. Большинство выявило нарушения.

Сергей Толкун, начальник отдела прокуратуры Гродненской области:

Принцип закупки впрок в наше время не оправдан, потому что оборудование морально устаревает.

Все факты бесхозяйственности на особом контроле. Уже вынесены предписания ряду руководителей. Им придется немедленно решать эти проблемы. В противном случае не исключена даже уголовная ответственность.