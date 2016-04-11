Новости экономики за 11.04.2016

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования планируют создать в Беларуси. Сейчас готовится соответствующий проект указа. Чем вызвана такая необходимость, узнаем у экономического обозревателя программы Новости «24 часа» на СТВ. Какие функции возьмет на себя новое министерство?

Монополии — нет

Известно, что структура поможет развитию конкуренции, борьбе с инфляцией и, судя по всему, будет бороться с попытками монопольного сговора. 25-е по счету белорусское министерство будет образовано на базе Департамента ценовой политики Минэкономики. Параллельно идет и подготовка госслужащих. О том, что кадры решают все, уже давно известно. Повышение квалификации наших чиновников проходит, в том числе в рамках международных проектов под эгидой ООН.

Александр Заборовский, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Мы видим, что самый главный вызов – работа в быстро меняющемся мире. И то, что технологии меняются стремительно, то, что обстановка на глобальных рынках меняется очень быстро, сегодня это все касается не только центральных органов власти – это касается регионов.

Забурились в Сибирь

Белорусская компания будет бурить нефтяные скважины в Сибири. Уже заключен 3-летний контракт с российскими партнерами. Это крупнейшая в мире публичная компания по объемам добычи нефти. Наши специалисты выиграли тендер в жесткой конкурентной борьбе. На фоне экономического кризиса сейчас все добывающие компании, то есть потенциальные заказчики, сократили объемы бурения. Несмотря на это именно белорусы завоевали право делать скважины для российской компании.

Эксклюзив на экспорт

Минский завод колесных тягачей изобрел уникальную машину. Сверхтяжелые автопоезда будут поставляться в Объединенные Арабские Эмираты. Высокая проходимость и грузоподъемность – главные козыри разработки. Масса автопоезда достигает 210-ти тонн. Сейчас машину готовят к пробеговым испытаниям. В Эмираты первый образец отправится в середине лета. Таким образом, Военпром внесет новый вклад в копилку дальней дуги белорусского экспорта. Объем товарооборота с дальним зарубежьем сейчас составляет 1,5 миллиарда долларов.

На кону – улитки

В Столбцах на аукцион выставлено право собирать улиток. Торги начнутся 27 апреля с суммы в 2,5 миллиона рублей. Теоретически, за такую плату можно получить право в течение 5 лет заготавливать виноградную улитку на территории района. Претенденты до 20 апреля должны предоставить в райисполком пакет необходимых документов. По условиям торгов, за 5 лет можно собрать не более 10 тонн улиток, которые, к слову, пользуются огромной популярностью в Европе. Так что это направление экспорта выглядит очень даже выгодно.

Курсы валют

Доллар снова стоит меньше 20 тысяч рублей. По итогам сегодняшних торгов на валютно-фондовой бирже американские деньги стали дешевле на 71 белорусский рубль. Евро и российский рубль укрепились, но незначительно.

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