Дешевая свинина: Шапиро – о планах в сфере сельского хозяйства

Новости Беларуси. Аграрная оптимизация. Четыре свиноводческих комплекса планируют закрыть в Минской области. Об этом сообщил губернатор Семён Шапиро во время выездной пресс-конференции для республиканских и региональных средств массовой информации.

Велика вероятность закрытия комплексов в Борисовском и в Столбцовском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Между тем, на смену старым придут новые объекты – в Жодино, Дзержинском районе, завершается вторая очередь строительства подобного объекта и под Борисовом.

Такая «рокировка» необходима. Она позволит обеспечить прирост продукции свиноводства на Минщине. Новые комплексы к тому же сделают свинину дешевле, на что старые объекты не способны.

Семён Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Уровень содержания животных, генетическое состояние основного стада не позволяет нам производить конкурентоспособную свинину. Сегодня наши оптовые цены доходят до 40 – 42 тысяч рублей за полутушу свинины. А в нашу страну стала поступать свинина за 32 тысячи. Мы стали выяснять, почему нас обходят конкуренты. Выяснилось, что дело в, как ученые говорят, конверсии корма – это расход кормовых единиц на килограмм привеса. На старых комплексах он составляет 4 – 6 кормовых единиц, а на новых 2,5 – 3. А корма – это 70%. Вот основная статья, которая в 2 раза дешевле.

Во время общения с журналистами Семен Шапиро коснулся и темы сотрудничества с Китаем. Так, в ближайшие три года в Китайско-белорусский индустриальный парк планируется привлечь более 100 компаний. Уже принимается решение о вхождении в парк 10-ти субъектов хозяйствования.

Губернатор также отметил, что отношения с Поднебесной следует развивать и дальше. В том числе, в сфере сельского хозяйства. На тему перспектив китайского рынка для центрального региона Семен Шапиро привел пример. Только, на первый взгляд, шуточный…

Семён Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Я думаю, что нам нужно сегодня больше ориентироваться на китайский рынок. Китайцы сегодня ставят задачу, чтобы каждый человек выпивал в день стакан молока – это 1 миллиард 300 миллионов стаканов. Переведите в тонны. Я думаю, для нас и других государств огромнейший рынок деятельности для того, чтобы обеспечить китайский народ.