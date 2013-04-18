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Больше 900 организаций Минска ждет масштабное обновление

18 апреля 2013 18:11
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Новости Беларуси. Больше 900 организаций столицы ждет масштабное обновление. Модернизация запланирована на предприятиях промышленной сферы, торговли, бытового и гостиничного обслуживания. Об этом 18 апреля сообщили на заседании в Мингорисполкоме.

Эти предприятия – одна из главных экономических составляющих Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Антон Краевский, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Охвачены более 928 предприятий в целом по Минску. В соответствии с постановлением Правительства 1262, контролируется ход модернизации основных 115 проектов.

# Экономика # Мингорисполком # Мингорисполком # Антон Краевский

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