Больше 900 организаций Минска ждет масштабное обновление

Новости Беларуси. Больше 900 организаций столицы ждет масштабное обновление. Модернизация запланирована на предприятиях промышленной сферы, торговли, бытового и гостиничного обслуживания. Об этом 18 апреля сообщили на заседании в Мингорисполкоме.

Эти предприятия – одна из главных экономических составляющих Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Антон Краевский, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Охвачены более 928 предприятий в целом по Минску. В соответствии с постановлением Правительства 1262, контролируется ход модернизации основных 115 проектов.