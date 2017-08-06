Селекторное совещание как педаль газа уборочной кампании: что изменилось на полях после большого разговора у Президента

Новости Беларуси. Цифрами недели стали 7 миллионов тонн зерна и дата – 20 августа. Президент поставил задачу аграриям завершить к этому числу уборочную. Жесткие сроки – следствие жесткого разговора с губернаторами на большом селекторном совещании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Проверки вскрыли расслабленность на местах. Техника для работы готова не вся. Есть вопросы к руководителям и к работникам. Так уже повелось – это тенденция длительного времени – ну, вот есть стойкое ощущение, что хлеба и всего остального, выращенного на земле, стране хватит. Это действительно так. Агропромышленный комплекс обеспечивает и наши внутренние потребности, и хорошо зарабатывает на экспорте продовольствия. Времена, когда Беларусь думала, где купить продукты, зачастую в долг, в прошлом. Однако копейка рубль бережет, а зернышко – весь каравай. Головокружение от успехов тут неуместно. Урожай для Беларуси – это не только какие-то показатели. Практически все, чем живет и прирастает страна – это тяжелый труд. Что в сфере высоких технологий, что в полях. По принципу «что посеешь, то и пожнешь». Труд кормит белорусов, а не какая-то манна небесная из углеводородной трубы. Поэтому недоработки или расслабленность – это звоночек, на который надо обращать внимание. Полей очень много. А ресурс сельхозтехники всегда ограничен. Она имеет обыкновение ломаться. Поэтому убрать урожай – не просто дело техники. Еще и дисциплины. На неделе поля крестьянские обсуждались на полях политических. Первые дни уборочной работа шла, что называется, ни шатко ни валко – за сутки убирали всего до 3% урожая. Селекторное совещание, которое, казалось бы, кануло в Лету, оказалось мерой необходимой. Тем самым ключом зажигания, повернув который, наконец, удалось разогнать всю уборочную машину до полных оборотов. И к концу недели сводки с полей стали куда оптимистичнее. За это время успели убрать четверть всего урожая. И цель – до 20 августа завершить жатву – не такая уж и призрачная. Селектор, что называется, нажал на педаль газа.

Нечего на погоду пенять, если к уборочной не готовы. Главный лейтмотив жесткого и принципиального разговора – судьба общего каравая в руках непосредственных участников страды. При грамотной организации труда капризы небесной канцелярии, а именно из этого с началом работ опоздали на 8-10 дней, для аграриев могут обернуться «манной небесной». Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Категорически запрещается все списывать на погоду. Дай бог, чтобы у нас каждый год была такая погода. Идеальный год для сельского хозяйства. Пусть вторым укосом, прекрасные травы, хорошие зерновые, идеальный картофель вырос, лен неплохой, свекла, овощи. Это же тоже урожай. И очень важный для человека. Все это лучше, чем в былые годы. Прекрасный год. Да, задождило. Кому это удивительно, что в Беларуси идут дожди? А что, если бы высохло все? Ну, убрали бы мы хлеба, получили 7 млн тонн. Не было бы картошки, не было бы овощей. А вот «сбоит» как раз там, где вступает в силу «человеческий фактор». Урожай поспел, колосья наливаются силой. Вот только собирать плоды посевной, как оказалось, не готовы. Это при том, что все необходимое для успешной уборочной со стороны государства было сделано в срок. 6% комбайнов по всей стране на момент селектора все еще стояли «на ремонте». В цифрах это без малого 6 сотен зерноубочных машин.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

В сложившейся ситуации необходимо организовать работу, возможно, круглосуточную. Так, чтобы следом за комбайнами с полей сразу убиралась солома, вносились удобрения, велась обработка почвы под посев. Вместе с тем, как показывают контрольные мероприятия, некоторые сельхозорганизации не полностью подготовлены к оперативному выполнению этих работ. За примерами далеко ходить не нужно. Витебская область. Реальная статистика «говорит сама за себя». На этом машинном дворе 30 комбайнов из почти 80 не в рабочем состоянии. Да и в целом по региону ситуация еще пару дней назад была почти плачевная – в строю лишь 85% зерноуборочных воинов. В цифрах это полторы тысячи комбайнов. Хозяйства обещали: все исправим и всю технику отправим в поля. Сегодня работают везде, но догонять предстоит. Пока что убрано только 1,3% – это свыше 4,5 тысяч гектаров. Но, как говорится, процесс пошел.

Сергей Шацкий, исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Оршанского райисполкома:

Запчасти были довезены ко всем комбайнам, которые были не готовы, ремонтные работы велись, были сформированы заявки. Были там небольшие трудности сразу, на первоначальном этапе, по их оплате. О технике за более чем полуторачасовой разговор с губернаторами вспоминали не раз. Главы регионов сетовали: недостаток комбайнов, а значит и реальный риск потери части урожая – круг, который сами разорвать не в силах. В 2017 году в уборочный строй должны были встать 339 новеньких сельскохозяйственных машин. К моменту начала жатвы отгрузили меньше полутора сотен. Александр Лукашенко:

Всю технику, которая заказана, отправить в хозяйства. Если не оплачена, под гарантии губернаторов. Что толку от того, что изготовлены комбайны, и они сегодня стоят на заводе. Денег нет… Ну, завтра появятся. А комбайны-то не нужны будут завтра. Поэтому немедленно отправить под гарантии губернаторов и Кобякова. Из Гомеля с любовью на поля страны промышленный атлант отправил около 300 единиц техники. Часть добирается сама по транспортным артериям, другие единицы загружают на платформу, проверяют исправность – и в бой по регионам Беларуси. Еще пару дней назад логистика была камнем преткновения. И здесь помог стимул в виде звонкого селектора.

Игорь Короткевич, первый заместитель директора департамента региональных продаж ОАО «Гомсельмаш»:

По зерноуборочным комбайнам мы заявленное количество обеспечили изготовление и передачу непосредственно в хозяйства. По 72 кормоуборочным комбайнам также обеспечена передача в хозяйства. И сейчас ведется активная проработка закрытия цифры в 186 комбайнов. Где-то не хватало комбайнов, где-то – некомплект механизаторов, где-то – банальная нехватка топлива. Здесь в уборочный календарь внесла коррективы именно погода. Убирать и сеять в 2017 году нужно в сжатые сроки. Этот вопрос тоже решили централизовано.

Витебская область:

Очень бы хотелось, чтобы не сдерживать объем работы, комплекс в целом, конечно, нудно порешать вопросы топлива в рассрочку. Александр Лукашенко:

Значит, решение по удобрениям и топливу. Головой отвечают премьер-министр и уполномоченные по областям. Топливо в области (подчеркиваю, не в хозяйствах конкретно, а в области), запас топлива, не снижаемый, должен быть недельный. 300 литров. И этого хватит на 360 минут. Расход топлива одной единицы – 50 литров в час. И проблем с обеспечением фактически кровеносной системы комбайна, как оказалось, хватало. Но в одном из хозяйств Гродненской области, кажется, нашли идеальное соотношение – горючее запасают на пять дней вперед, а выдают – на сутки, чтобы добытчик зерна не простаивал ни секунды, ведь это экономически не выгодно. И опять-таки погода – фактор серьезный, но не ключевой. Банальная толковая организация работы на месте – тот самый катализатор успешной уборочной кампании.

Владимир Писаревич, директор сельскохозяйственного предприятия:

Имеем свой бензовоз, который работает по доставке топлива. Заправку производим под объем выполненных работ. Ежедневно ведется по приходу комбайна учет топлива. С 7 утра у нас работает заправка. 60% обеспечения – кредит, и 40% – за свои деньги. Это все выдержим и топливом обеспечим. Темпы разворачивания зерноуборочных работ связаны и с заготовкой кормов из второго укоса трав. Первый из-за погодной неустойчивости выдался небогатым на урожай. Упускать шанс заготовить корма для скота – непростительная безалаберность. Еще несколько лет назад Александр Лукашенко дал поручение обеспечить хранение трав должным образом. Но кормовой воз, судя по всему, в некоторых хозяйствах и ныне там. Так называемые бурты и курганы – все еще реалии современности. Выходит, что в прямом смысле в землю все еще закапывают до 30% уже заготовленных кормов. Александр Лукашенко:

По траншеям еще раз хочу напомнить: пожалуйста, решите эту проблему за следующий год. Соберите все, где только можно, в стране, лишнюю копейку, но сделайте нормальные склады для кормов. Посмотрите, эффект будет потрясающий. Брестская область – не только самая южная, но и очень нужная при сборе общего урожая. И хотя показатели здесь действительно на порядок выше (собрали половину, без заминок, что, без солнца), главная претензия силовиков, которые приезжали с проверкой, словно взята под копирку с соседей: зерно зарыли в землю на хранение. Хозяйственность с приставкой «бес-». Теряют урожай и в области Минской по той же причине.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Есть разные хозяйства и разный уровень порядка, дисциплины. Есть, к сожалению, и просто бесхозяйственность. Таких случаев тоже хватает. К сожалению, даже начав эту уборочную кампанию, уже 12 единиц техники у нас на полях сгорело. Согласитесь, это немало. И, конечно, за это будет кто-то отвечать. Из положительного. Такое явление, как «нетрезвый водитель» или даже саботаж работы – крайняя редкость в любом из регионов. Уже подводя итоги заседания, Александр Лукашенко отметит: главная задача – расшевелить, и если уже совсем откровенно, «встряхнуть людей». Судя по последним данным, катализатор сработал. Специалисты говорят: будем с хлебом, просто чуть позже. Ожидаемый вес каравая – не менее 8 миллионов тонн. Убрано больше четверти урожая. И здесь буквально каждое зернышко на счету. Александр Лукашенко:

Не ждите. 20% влажность зерна – немедленно начинайте уборку. Не дай бог будет такая погода, никакого 20 августа вы не уберете, если будете, как в народе говорят, спелить на полях эти зерновые. Все должно быть технологично. Здесь будет контроль железный. Технологии и качество в этом году. Мы не можем потерять 800 тысяч – миллион тонн хлеба, оставить на поле. Никаких нормативных потерь. Если разложить уборочную, что называется, по полочкам, то у 8 миллионов тонн хлеба есть вполне конкретные составляющие. Почти 9,5 тысяч комбайнов работает на протяжении 20 дней. Сбор с полей увозят грузовики. Их больше. А всего людей, задействованных в жатве, как две армейские дивизии – 43 тысячи. Топлива сжигается треть миллиона – это в тоннах. Все эти колоссальные усилия направлены на почти 3 млн га земли.