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Белорусские аграрии собрали почти 2,5 млн тонн зерна

07 августа 2017 06:10
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии приближаются к рубежу в 2,5 миллиона тонн. Всего же пройдена практически треть жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Менее половины зерна осталось убрать хозяйствам Брестской области. К слову, в регионе намолотили самый большой каравай — больше 700 тонн зерна. Полмиллиона тонн есть на счету Гомельской и Минской областей. Активно ведутся работы на полях севера страны. Растет с каждым днем и урожайность – сейчас она превышает 35 центнеров с гектара.

# Экономика # Уборочная кампания

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