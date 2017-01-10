Фабрику по пошиву женской одежды премиум-класса открыли в Клецком районе

Новости Беларуси. Рациональное использование. В Клецком районе начала работать фабрика по пошиву женской одежды премиум-класса. Предприятие разместилось на месте бывшей столовой местного агросервиса.
Таким образом, удалось ввести в эксплуатацию здание, которое долгое время пустовало.
Кроме этого, благодаря новой производственной линии в районе появились дополнительные рабочие места – всего более три десятка.
Предприятие планирует и дальше увеличивать объемы производства,
а это значит, что вырастет и количество вакансий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Юрий Карлович, заместитель председателя Клецкого райсполкома:
Для района производство – это добавленая стоимость, это что-то инновационное. Здесь планируется где-то до 30 новых рабочих мест создать. На сегодняшний день работает 18 человек. Здесь также плюс в том, что вот это здание, где находимся, швейный цех, это здание бывшей столовой райагросервиса. Также здесь есть и решается вопрос – вовлечение в хозяйственный оборот имущества.