Фабрику по пошиву женской одежды премиум-класса открыли в Клецком районе

Новости Беларуси. Рациональное использование. В Клецком районе начала работать фабрика по пошиву женской одежды премиум-класса. Предприятие разместилось на месте бывшей столовой местного агросервиса.

Таким образом, удалось ввести в эксплуатацию здание, которое долгое время пустовало.

Кроме этого, благодаря новой производственной линии в районе появились дополнительные рабочие места – всего более три десятка.

Предприятие планирует и дальше увеличивать объемы производства,

а это значит, что вырастет и количество вакансий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юрий Карлович, заместитель председателя Клецкого райсполкома:

Для района производство – это добавленая стоимость, это что-то инновационное. Здесь планируется где-то до 30 новых рабочих мест создать. На сегодняшний день работает 18 человек. Здесь также плюс в том, что вот это здание, где находимся, швейный цех, это здание бывшей столовой райагросервиса. Также здесь есть и решается вопрос – вовлечение в хозяйственный оборот имущества.