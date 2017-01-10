Новости экономики за 10.01.2017

Новости Беларуси. Иностранные туристы заинтересованы в посещении белорусских музеев. За последние сутки увеличилось число запросов в поисковых системах о белорусских музеях. Сколько стоит культурная программа для приезжего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Количество посетителей белорусских музеев выросло на 4% и за прошлый год составило почти 6,5 миллионов человек. Вдохновиться белорусским искусством можно в 151 музее страны, которые входят в систему Минкульта. Стоимость входных билетов от 2 рублей, то есть приобщиться к прекрасному можно за 1 доллар.

С 1 января в музей Великой Отечественной войны бесплатно можно попасть в каждый 3 вторник месяца.

В остальные дни цены от 3,5 рублей для школьников до 7 рублей для взрослого. Для сравнения: цена входного билета в Лувр – 9 евро или 18,5 белорусских рублей, расценки на посещение достопримечательностей Рима стартуют от 4 евро. Дворцы и музеи Лондона можно посетить за 20 евро в среднем по чеку.

ПОТРЕБЛЯЙ БОЛЬШЕ, ПЛАТИ МЕНЬШЕ

Вырос покупательский спрос на энергоэффективные светильники для квартир. Можно сэкономить на оплате электроэнергии внушительную сумму и в разы снизить потребление электричества.

В среднем за одну светодиодную лампочку придется заплатить 4 рубля.

На скидках можно найти и по 2 рубля.

Самый дорогой экземпляр обойдется в 44 рубля.

ЗАВАРИТЬ, ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ

К началу года в Минске законсервировано около 2000 мусоропроводов из более чем 10 тысяч. План прошлого года даже перевыполнили. Один из экономических способов заинтересовать население в раздельном сборе мусора – по-прежнему ввести дифференцированный тариф на обращение с отходами.

Логика проста: есть в доме мусоропровод – плати больше, нет – меньше на 30%.

В конце прошлого года тариф на услугу был чуть больше 5 рублей за кубометр при нормативе без малого 3 кубометра в год на 1 человека. В предлагаемом варианте экономия может составить рубль с небольшим с человека.

ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА

На сайте Минтруда появился реестр агентств по трудоустройству. Входить в этот список – значит законно оказывать услуги. На данный момент в нем значится 11 агентств, хотя, по оценкам самого ведомства, всего в Беларуси их насчитывается порядка 70. Кстати, плата за включение сведений в реестр и выдачу свидетельства не взимается.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже белорусский рубль снизился ко всем валютам корзины.

Доллар укрепился на полкопейки. Курс на 11 января 1,96. Евро подорожал на копейку. Завтра по Нацбанку 2,08.

Российский рубль вырос на пару пунктов и за 100 российских рублей дают 3,27 копеек белорусских.