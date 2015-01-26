Минсельхозпрод подготовил в Россельхознадзор документы по девяти предприятиям из «запрещенного» списка

Новости Беларуси. Поставки в Россию некоторых видов белорусской мясной продукции могут быть возобновлены уже в конце недели. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия по итогам переговоров, состоявшихся в Москве в минувшую пятницу.

Наладить поставки в Федерацию в полном объеме готовятся 9 отечественных предприятий, которые осенью прошлого года попали в запрещенный список.

По данным российских специалистов, в мясе и мясных изделиях этих предприятий был обнаружен геном африканской чумы свиней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент белорусские специалисты провели все необходимые испытания, и результаты проверок в ближайшее время будут доставлены в Москву. После этого российские эксперты прибудут в Беларусь и проведут исследования на предприятиях, к продукции которых были претензии.

Василий Пивовар, директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Сегодня до конца дня нами будет предоставлен в Россельхознадзор пакет документов о том, что на этих девяти мясокомбинатах будет обеспечено отсутствие контаминаций, то есть попадание патогенной микрофлоры на всем протяжении от момента убоя до холодильника. Некоторые были шероховатости, некоторые упущения, как на любом предприятии. Другое дело, что после посещения наших специалистов, эти недостатки были устранены.