Более 80% потребителей получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период

Новости Беларуси. Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период получили уже более 80% потребителей, а модернизацию котельных должны завершить в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 сентября в Совете министров обсуждали ход подготовки к отопительному сезону. К началу года в стране оставалось 14 котельных с повышенным расходом топлива и электроэнергии. Модернизацию планируют завершить в ближайшие месяцы, остается лишь один проблемный объект в Могилевской области.