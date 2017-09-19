Белорусские предприятия должны пересмотреть управление товаропроводящими сетями за рубежом

Новости Беларуси. Об этом 19 сентября заявил Генеральный прокурор нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Александра Конюка, именно сами организации недостаточно контролируют своих партнеров, от того и образовалась внешняя дебиторская задолженность. Речь о сумме более полумиллиарда долларов.

19 сентября в ведомстве обсуждают пути решения этой проблемы. За столом переговоров сотрудники прокуратуры, представители Министерства промышленности и ведущих производителей страны.