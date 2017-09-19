«В части конфискации мы не слепо убираем нормы»: проекты указов по совершенствованию ремесленной деятельности и агроэкотуризма рассмотрели в Беларуси

Новости Беларуси. Президент поддержал предоставление агроэкоусадьбам права оказывать дополнительные услуги. 19 сентября в центре внимания главы государства были проекты указов, направленные на совершенствование ремесленной деятельности и развитие агроэкотуризма в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти и другие документы входят в подготовленный по поручению Президента пакет законопроектов по раскрепощению деловой инициативы. Александр Лукашенко отмечает: документы должны быть действенными, а прописанные в них нормы работать на результат. Снятие барьеров предоставляет бизнесу свободу, однако и ответственность остается за деловыми кругами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы фактически снимаем все барьеры, которые, может, где-то и должны быть и которые во всем мире имеются. Не барьеры, а требования жесткие. Мы их снимаем. С другой стороны, я требовал это, жесточайшая ответственность бизнесменов, руководителей компаний за результат, за то, что происходит у них на фирме и в компании. Допустил какие-то просчеты, не дай Бог погибли люди, я прямо скажу: «Собирайся и иди в тюрьму». А как иначе? Вот вам свобода и никакой ответственности? Нет. Кстати, у бизнесменов (я со многими уже встречался и разговаривал) – абсолютно правильно понимают это – и, наоборот, меня уже многие предупреждают: «Смотрите, не уйдите от контроля за нами». Я говорю: «Вы же бизнесмены! Как вы так говорите?» Как я говорил, если вы не хотите потерять управляемость в экономике и, дословно говорю, породить в стране бардак, контроль должен быть. Я против излишнего контроля. Надо оставить те контрольные функции, которые нужны государству.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

В соответствии с вашим поручением, Министерство экономики отработало все проекты указа и декрет, который будет дальше вам представляться по развитию бизнеса. И сегодня на ваше рассмотрение вносится 3 указа президента по совершенствованию ремесленной деятельности, по агроэкотуризму и о Совете по развитию предпринимательства. Совет по развитию предпринимательства в Беларуси получит дополнительные полномочия в регулировании экономических отношений. Орган сможет напрямую вносить предложения по совершенствованию законодательства в Министерство экономики и Совет министров. Данные предложения будут являться обязательными для рассмотрения. 19 сентября во дворце Независимости также рассматривалась инициатива Национального центра законодательства в обеспечении баланса при наложении взысканий на предприятия или предпринимателей. Суть документа в том, чтобы свести на нет все случаи, когда налагаемые штрафы не соразмерны причиненному экономическому ущербу.

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:

В части конфискации, например, мы не слепо убираем нормы. Мы говорим о том, что норма применяется судом – либо альтернативная конфискация, либо (в ряде случаев, где было предусмотрена конфискация) вводится взыскание – штраф в размере, например, до 50% стоимости этого имущества.