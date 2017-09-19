Беспилотный транспорт, машина-пылесос и электрокар: перспективы отечественного автопрома обсудили в Минске 19 сентября

К примеру, в конце 2017 года в стране появится новый вид коммунальной техники. Это машина-пылесос, которая будет собирать мусор, а зимой посыпать дороги солью. Впрочем, в стране планируют создать целый кластер интеллектуальной техники. Важно и то, что белорусские машины пользуются спросом. Около 80% продукции идет на экспорт. А в 2017 году наметился и рост продаж.

В настоящее время мы проводим активную работу и ожидаем, что созданное совместное предприятие по тракторам в Египте и некоторые заказы наших суданских коллег по сельскохозяйственным машинам различного назначения дают прирост экспорта в текущем году. Очень перспективный рынок Индии по карьерным самосвалам будет открыт в этом году.

Предприятия автопрома активно сотрудничают с учеными. В 2017 году уже представлены белорусский электрокар и электровелосипед. Сейчас ведется активная работа по созданию суперконденсатора – большого накопителя энергии, который позволит значительно удешевить стоимость автомобиля. Инновационную машину планируют выпускать на заводе «БЕЛДЖИ».