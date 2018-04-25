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Более 800 белорусских предпринимателей воспользовались уведомительным порядком открытия бизнеса

25 апреля 2018 12:23
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Новости Беларуси. Это данные на начало апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чаще всего белорусы заявляют такие виды деятельности, как предоставление услуг по пассажирским перевозкам и розничная торговля. Напоминаем, упрощенную схему ведения своего дела предоставил седьмой декрет – «О развитии предпринимательства».

Более 800 белорусских предпринимателей воспользовались уведомительным порядком открытия бизнеса-1

25 апреля его действие обсуждали в Палате представителей. В соответствие с ним предстоит привести более 70 документов: кодексы, законы, указы и постановления. Раскрепощение деловой инициативы – этому вопросу в Беларуси уделяют большое внимание – дает результаты. Согласно последним данным, предпринимателей становится больше. По крайней мере, за последние три месяца открывали бизнес чаще, чем закрывали.

Более 800 белорусских предпринимателей воспользовались уведомительным порядком открытия бизнеса-4

Владислав Щепов, председатель постоянной комиссии по экономике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Предприниматели сейчас думают, переходить ли на новые виды деятельности, открывать ли новые виды деятельности. Им нужно разъяснять преимущества норм декрета, изменения в техническом регулировании, санитарных нормах. Поступают просьбы о дополнительных методических указаниях, дорожных картах по реализации норм декрета. Потому что он поднял фундаментальный пласт проблем, препятствий в развитии бизнеса.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Владислав Щепов

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