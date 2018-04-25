Более 800 белорусских предпринимателей воспользовались уведомительным порядком открытия бизнеса

Новости Беларуси. Это данные на начало апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чаще всего белорусы заявляют такие виды деятельности, как предоставление услуг по пассажирским перевозкам и розничная торговля. Напоминаем, упрощенную схему ведения своего дела предоставил седьмой декрет – «О развитии предпринимательства».

25 апреля его действие обсуждали в Палате представителей. В соответствие с ним предстоит привести более 70 документов: кодексы, законы, указы и постановления. Раскрепощение деловой инициативы – этому вопросу в Беларуси уделяют большое внимание – дает результаты. Согласно последним данным, предпринимателей становится больше. По крайней мере, за последние три месяца открывали бизнес чаще, чем закрывали.